Secretaría del Agua impulsa saneamiento del Río Lerma con proyectos basados en la naturaleza

El secretario del Agua del estado de México, José Arnulfo Silva, informó que se analizan proyectos enfocados en soluciones basadas en la naturaleza, como humedales y corredores hidráulicos, para el saneamiento del Río Lerma.

José Arnulfo Silva, secretario del Agua del estado de México (Foto: Jimena Ruelas).

Detalló que estas iniciativas, trabajadas desde el 2025, buscan frenar el crecimiento urbano en zonas específicas y captar azolves provenientes de partes altas de la cuenca.

“Para que de alguna manera con eso podamos resolver una cosa muy importante, detener el crecimiento urbano en algunas zonas y en otra también que ahí estemos recibiendo los azolves de las partes altas, pero ya son sistemas basados en la naturaleza”, señaló.

El funcionario explicó que se trata de tres proyectos que serán presentados ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para su ejecución, con una inversión estimada de mil millones de pesos, de los cuales la Secretaría del Agua aportará alrededor de 40 millones.

Las obras estarán ubicadas principalmente en la cuenca alta del Río Lerma, como parte de una estrategia integral para su saneamiento.

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