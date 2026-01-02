Secretaría del Medio Ambiente suspende la Fase I de Contingencia Ambiental Atmosférica

La Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible anunció la suspensión de la Fase I de Contingencia Ambiental Atmosférica en las Zonas Metropolitanas del Valle de Toluca (ZMVT) y Santiago Tianguistenco (ZMST), tras registrarse una reducción en los niveles de contaminación.



(Foto: Especial).

A partir de las 8:00 horas, las estaciones de monitoreo en Almoloya de Juárez y Calimaya reportaron valores máximos de 64 y 53 microgramos por metro cúbico (µg/m3) de partículas PM2.5​, respectivamente, lo que permitió la transición a la Fase de Alerta.

Esta Fase de Alerta se mantiene con un carácter informativo para que la ciudadanía tome previsiones de salud, tales como permanecer en espacios cerrados y mantener puertas y ventanas selladas para evitar irritaciones en vías respiratorias y ojos.

Con este cambio, las restricciones vehiculares extraordinarias quedan canceladas, por lo que el programa Hoy No Circula retoma su operación habitual. Las autoridades estiman que las condiciones meteorológicas previstas para el resto de la jornada favorecerán la dispersión de contaminantes y la mejora gradual de la calidad del aire.

Pese a la reducción de los indicadores, la dependencia estatal exhortó a la población y a los sectores industriales a disminuir la generación de emisiones. Entre las recomendaciones destacan evitar la quema de pirotecnia, leña y fogatas, así como reducir el uso del automóvil.

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