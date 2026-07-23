Sector de dispositivos médicos en México proyecta multiplicar hasta cuatro veces su tamaño

El sector de dispositivos e insumos médicos podría registrar un crecimiento de entre tres y cuatro veces su tamaño actual durante la presente administración, impulsado por la expansión del mercado y el desarrollo de la producción en el país.

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Javier Dávila, director de Planeación y Evaluación de la Secretaría de Economía, refirió que, ante el proceso de análisis y revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), existen las bases necesarias para continuar impulsando este sector, el cual ha ganado competitividad, desarrollo en estrategias tecnológicas y consolidación de proveedores.

Actualmente, México ocupa el quinto lugar a nivel mundial en la exportación de insumos médicos, un logro derivado del constante proceso de instalación de empresas del ramo en territorio nacional.

«Lo cual es altamente, diría yo, esperanzador; pero esto se logra trabajando de la mano con la industria y con distintos organismos, tanto gubernamentales como del sector productivo y de la negociación», afirmó el funcionario.

Asimismo, indicó que las mesas de diálogo que se desarrollan en el país se han llevado a cabo en buenas condiciones y avanzan de manera estratégica, por lo que no se prevén riesgos en la llegada de inversiones o en la aplicación de nuevos capitales.

Entre las acciones impulsadas por el Gobierno Federal en torno al Plan México, y en particular para este sector, Dávila destacó la aplicación de incentivos fiscales, el desarrollo de los parques industriales comprometidos por la administración, así como las facilidades que otorgan las economías locales para ampliar la capacidad operativa y productiva de esta industria.

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