Espera sector empresarial un mejor segundo semestre

El sector empresarial vislumbra un mejor segundo semestre del año, con la expectativa de que los resultados de la negociación y revisión del Tratado de Libre Comercio traigan consigo mejores resultados y certidumbre para la llegada de nuevas inversiones.

Mauricio Massud Martínez, presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales, señaló que por parte del Gobierno Federal se ha prometido la reactivación de la inversión pública, lo cual podría impactar en obras de infraestructura, contratación de empresas para su desarrollo, así como en la generación de empleos.

El primer trimestre del año estuvo marcado por una acumulación de seis trimestres consecutivos con variaciones anuales negativas, lo que a su vez ha generado un menor dinamismo en la actividad económica.

Uno de los puntos en los que se espera poder tener mayor actividad es en el proceso de reactivación de los programas de asociaciones público-privadas, que para el Estado de México permitió no solo un mayor número de proyectos para la iniciativa privada, sino fundamentalmente una mejora en materia de infraestructura y mantenimiento carretero, una de las principales limitaciones para el desarrollo económico que actualmente tiene la entidad.

Las proyecciones de crecimiento económico al cierre de 2026 se estiman apenas entre el 0.8% y 1.2%, una condición que el sector empresarial considera muy limitada. Por ello, Massud Martínez refirió como indispensable la generación de nuevas inversiones que permitan afianzar proyectos, pero sobre todo, un clima de negocios favorable para la llegada de capital extranjero.

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