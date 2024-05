Sector industrial fue escuchado, durante campañas políticas

Este miércoles finalmente concluyen las campañas políticas para promover el voto y dar a conocer a los ciudadanos las propuestas de los diferentes candidatos y partidos, para el sector industrial éstos 34 días estuvieron llenos de propuestas, ocurrencias y en algunos casos propuestas fantasiosas y difíciles de cumplir.

Francisco Cuevas Dobarganes, presidente de la Unión de Empresarios e Industriales del Estado de México (Foto: Rebeca Morales).

Francisco Cuevas Dobarganes, Director de la Unión Industrial del Estado de México señaló que fue un proceso desgastante pero en donde el sector fue escuchado por lo que se espera que haya tenido impacto en la conciencia de las personas y esto les incentive a salir a las urnas.

«Vimos propuestas de todo algunas de ellas que no son viables, que no son factibles que no tienen ningun tipo de viabilidad ni económica, ni social ni política y agunas otras que son viables y existen los presupuestos para llevarlas a cabo pero lo quepodemos decir es que hubo una competencia muy feroz por tratar de ganar el voto»

A partir del siguiente miércoles las demandas del sector se centran en dos puntos, el primero es que no se usen las redes sociales para la descalificación ni la guerra sucia de los candidatos y que la población no se preste a insultos en la efervecencia de la contienda.

La segunda es que se tomen cartas en el tema de la recolección y manejo de todos los desechos de basura y propaganda que se generó a lo largo de las campañas con el objetivo de que no se conviertan en interferencia dentro de los drenajes.

«Incluso mucha contaminación de plástico que si no se retira de manera adecuada si puede generar un tema de contaminación y sobre todo de tapar los drenajes es importante que se tomen cartas en el asunto.»

Refirió que además se espera que los resultados sean respetados por ganadores y también por aquellos que no tengan la preferencia de la ciudadanía.

Comentarios

comentarios