Seguridad es el principal pendiente con las mujeres de los Pueblos Originarios

Para Antonia Mejía, integrante del Pueblo Originario Otomí, el principal pendiente que existe con las mujeres, es la seguridad, hoy no saben si regresarán a casa.

Antonia Mejía, integrante del Pueblo Originario Otomí (Foto: Manuel Luna).

“Como Pueblos Originarios, más que nada la seguridad; sobre todo porque ya no podemos salir como Pueblos Originarios, anteriormente salíamos, salían nuestros niños a las calles sin miedo; sin embargo ahorita, no podemos ni siquiera asomarnos porque ya estamos con el pendiente de que nos vaya a pasar algo”.



Ante ello, espera que desde el gobierno se trabaje en ese tema, y es una situación que, como lo manifestó, piden a gritos, como mujeres, y ella como madre, porque antes relató, los niños iban a la escuela solos, sin embargo hoy en día no están seguros.

Incluso afirmó que, aunque vayan con sus padres, nada les garantiza la seguridad, y no pueden salir a las calles con esa convicción.

Ahora salen a las calles con miedo y temor de que les pueda pasar algo, por lo que incluso al preguntarle si puede tener la confianza en que la inseguridad se pueda revertir, hubo una pausa larga para responder, y antes que referirse a alguna institución de seguridad, o gobierno, Antonia mejía se encomendó a Dios, para que esto pueda ocurrir.

