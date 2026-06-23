Seguridad mejora en Edomex; economía sin repunte y polémicas políticas marcan la agenda

1.⁠ ⁠Durante la entrega de la modernización del C5 de Toluca y la entrega de un helicóptero Blackhawck a la policía estatal, la gobernadora Delfina Gómez aseguró que hay una disminución en diferentes tipos de delitos, destacando que entre septiembre de 2024 y mayo de este año la cifra de homicidios dolosos se redujo hasta en un 60 por ciento.

2.⁠ ⁠El sector empresarial presentó el «Semáforo Empresarial de la Justa Deportiva», un ejercicio que busca analizar los efectos en materia de comercio, consumo e impacto en las unidades económicas de la entidad. Al momento, el semáforo está en rojo, donde el 80 por ciento de las unidades económicas no han tenido repuntes en su facturación.

3.⁠ ⁠El dirigente del Partido Verde Ecologista de México, José Alberto Couttolenc calificó como “penosa” la situación de la alcaldesa de Tenancingo y el supuesto auto secuestro y desfalco de 40 millones de pesos.

4.⁠ ⁠Aunque el proceso electoral de 2027 iniciará formalmente en enero, hasta el momento no existe ninguna solicitud de licencia por parte de diputadas o diputados locales que busquen participar en la contienda.

5.⁠ ⁠La temporada de graduaciones se encuentra en auge en el Estado de México con la reservación total de espacios para eventos relacionados a graduaciones desde kinder, primaria, secundaria y preparatoria señaló Mara Latur, Presidenta de la Asociación Empresarial de Eventos Sociales en el Estado de México.

6.⁠ ⁠La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación y el Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México dieron inicio a una nueva etapa para acompañar el proceso de formalización de los productores de mezcal del sur del estado, esto para ampliar sus posibilidades de comercialización en centros comerciales y espacios de consumo como es el caso de bares y restaurantes.

7.⁠ ⁠El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de México, desarrolló la segunda edición del Seminario Permanente del Sistema de cuidados del Estado de México

8.⁠ ⁠El Partido Verde Ecologista en el estado de México sumó a Fredy Ávila Pérez, exdirigente priista de Soyaniquilpan. Con más de dos décadas de trayectoria política, buscará fortalecer la presencia del PVEM en la región norte y reconstruir la confianza ciudadana.

9.⁠ ⁠Durante el operativo «Conduce sin alcohol”, realizado del 18 al 20 de junio en Toluca, 64 conductores fueron remitidos ante el juez cívico por presentar niveles de alcohol en sangre superiores a los permitidos.

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