Seguridad y salud en la agenda; obras viales y finanzas locales marcan la semana

1.⁠ ⁠La Diputación Permanente de la Legislatura local convocó a un quinto periodo extraordinario de sesiones que se celebrará el 15 de enero para analizar reformas en materia de seguridad, desaparición de personas, extorsión y coordinación interinstitucional, con iniciativas impulsadas por la gobernadora Delfina Gómez.

2.⁠ ⁠Las Comisiones Legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública y Tránsito aprobaron la iniciativa presentada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, que reforma diversas disposiciones de la Ley de Seguridad y de la Ley Orgánica de la Administración Pública del estado de México en materia de seguridad pública.

3.⁠ ⁠Diputados de la comisiones de Procuración y Administración de Justicia; Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición; y Seguridad Pública y Tránsito iniciaron el análisis y la discusión de la iniciativa presentada por la gobernadora Delfina Gómez, enfocada en la atención de la desaparición de personas y el fortalecimiento de los mecanismos de búsqueda en el estado de México.

4.⁠ ⁠Hasta el cierre del año 2025, el Estado de México confirmó el registro de 12 casos de sarampión, según informó Marco Antonio Montes de Oca, subdirector de epidemiología del Instituto de Salud del Estado de México.

5.⁠ ⁠Las labores de reparación de la vialidad en el bajo puente de la avenida Alfredo del Mazo, en su intersección con Paseo Tollocan, han generado una reducción en la fluidez del tránsito hacia el norte y centro de Toluca durante las últimas jornadas.

6.⁠ ⁠Siete de cada 10 emprendedores siguen teniendo como una de sus principales limitantes de crecimiento, el financiamiento que pueda permitirles ampliar su capacidad productiva, la atención de nuevos clientes y el establecimiento de lugares o puntos de venta, señaló Cinthia Camarillo, presidente de la Asociación de Empresarios y Ciudadanos del Estado de México en el Valle de Toluca.

7.⁠ ⁠El municipio de Metepec mantiene un avance del 17.79 por ciento en el cobro del impuesto predial a sólo 13 días de haber iniciado el año.

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