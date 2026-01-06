El señor o señora o señores servidores públicos que tienen como tarea administrar los semáforos en la capital del estado de México deben tener un sentido del humor muy negro. O una aversión profunda al orden. O una tirria honda por los conductores de vehículos. O desconocimiento sobre cómo funciona el tránsito vehicular.

Sea cual sea la razón por la cual tienen los semáforos como los tienen, el hecho es que la falta de sincronía en los semáforos de Toluca se ha convertido en un problema cotidiano que va más allá de la molestia vial: es un síntoma de desorden urbano. Porque hay avenidas vitales, como José María Morelos, Miguel Hidalgo o Isidro Fabela en donde la circulación se detiene en cada esquina, sin fluidez ni continuidad, porque lo más seguro es que te toque un semáforo en verde y el que sigue en rojo.

Así, los automovilistas se quedan atrapados en cruces vacíos o completamente llenos, transporte público perdiendo tiempo y peatones expuestos al riesgo. Todos forman parte de una rutina que afecta productividad, seguridad y calidad de vida, para decirlo de forma elegante. En términos prácticos, es un desgarriate en muchas esquinas.

En una ciudad donde los traslados ya son largos, donde Toluca queda a una hora de Toluca, la mala gestión de los semáforos multiplica el caos, incrementa emisiones contaminantes —no solamente en esta época de mala calidad del aire— y eleva el estrés colectivo. No se trata de tecnología inexistente, sino de planeación ausente y mantenimiento deficiente. O de un señor, señora o señores que desconocen para que sirve su chamba.

No es que Toluca necesite más semáforos o más agentes de tránsito de adorno en las esquinas, sino semáforos que funcionen como sistema, de forma tal que optimicen los flujos de automotores con inteligencia vial, en vez del verde en la esquina seguido del rojo. Un sistema que busque una “onda verde”, permitiendo que un grupo de vehículos viaje por una vía principal a una velocidad constante, no necesariamente alta, prácticamente sin detenerse, con luces verdes programadas para encenderse justo cuando llegan.

El arriba firmante desconoce si en la ciudad de Toluca tenemos el software o los sensores para lograrlo. Las cámaras se supone que existen, con ce dos y ce cinco y esas cosas.

Si no tenemos software, sensores y cámaras integrados, todo lo que estoy señalando está de sobra. Pero si son parte del equipamiento urbano, sería posible contar con horarios preestablecidos, adaptados a horas pico, para que el tráfico se detenga lo menos posible. Las cámaras podrían ajustar la temporalidad en tiempo real e incluso modificarla por completo en casos de bloqueos o accidentes. Resolver la complejidad depende en buena medida de la llamada “voluntad política”. Y eso incluye intervenir con agentes en vialidades en las que el tránsito no depende de semáforos, sino de flujos ordenados.

Corregir la falta de sincronía no es un lujo: es una decisión básica de gobernanza urbana que impacta a miles de personas todos los días. Es parte de los ingredientes para que una ciudad sea guapa, no solo se vea guapa.

Comentarios

comentarios