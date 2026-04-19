Semana de Bienestar Animal en Ecatepec rompe récord con mil 200 esterilizaciones gratuitas

La presidenta municipal Azucena Cisneros Coss informó que durante la Semana del Bienestar Animal “Huellitas de Amor” se rompió el récord en esterilizaciones de perros y gatos, al alcanzar mil 200 procedimientos gratuitos en diversas zonas del municipio. La iniciativa busca reducir la sobrepoblación de animales en situación de calle, que en Ecatepec se estima en alrededor de un millón de ejemplares.

Municipio realiza jornadas en colonias prioritarias y promueve adopción de perros y gatos. (Foto: Especial)

La campaña concluyó el 18 de abril con una Mega Jornada de Bienestar realizada en la explanada del palacio municipal. Previamente, las actividades se efectuaron en las colonias Ciudad Cuauhtémoc, Luis Donaldo Colosio, Santo Tomás Chiconautla, La Laguna de Chiconautla y Los Bordos, áreas identificadas con alta presencia de animales sin hogar. El gobierno municipal calcula que esta estrategia evitará el potencial nacimiento de dos millones de perros y gatos no deseados durante los próximos cinco años.

En San Cristóbal, además de las esterilizaciones, se instaló un módulo de vacunación antirrábica y se ofrecieron pláticas y talleres de sensibilización para niñas y niños. También se presentó una pasarela de mascotas con motivo de adopción, donde participaron los perros “Eclipse”, “Tao”, “Lana”, “Mix”, “Boster” (con deficiencia visual) y “Cindy”, así como los gatitos “Félix” y “Yordi”. Durante esta actividad se recibieron más de seis solicitudes de adopción, y las autoridades invitaron a los interesados a acudir al Centro de Bienestar Animal de Ecatepec.

En la jornada participaron 35 médicos veterinarios, 66 estudiantes, personal de clínicas veterinarias que apoyaron con vacunación y 30 jóvenes capacitados en bienestar animal. También intervinieron universidades, asociaciones, instituciones de salud y el sector privado.

La alcaldesa anunció que las campañas de esterilización se realizarán de manera permanente en Ecatepec. El gobierno municipal implementó el Modelo CREAR (Contener, Resguardar, Esterilizar, Adoptar y Retornar), que atiende directamente a animales en situación de calle brindándoles atención médica, control poblacional y nuevas oportunidades de vida.

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