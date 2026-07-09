SeMov realiza el Foro “Electromovilidad del Estado de México”;

La Secretaría de Movilidad del Estado de México llevó a cabo el Foro “Electromovilidad del Estado de México”, un esquema de análisis de acercamiento con el sector productivo, especialistas, académicos y operadores de unidades de transporte, con el objetivo de establecer un modelo de mayor calidad y avanzar de manera acelerada hacia un sistema de transporte más eficiente, asequible y seguro.

El tema de transporte no se trata solamente del traslado de un lugar a otro, sino que está relacionado con los niveles de productividad, el bienestar de las familias, un tema de justicia s ocial y de calidad de vida(Foto: Rebeca Morales).

Juan Hugo de la rosa, secretario de Movilidad en el estado de México señaló que el tema de transporte no se trata solamente del traslado de un lugar a otro, sino que está relacionado con los niveles de productividad, el bienestar de las familias, un tema de justicia social y de calidad de vida.

Al momento dijo, en el estado de México se cuenta con más de 400 mil unidades de transporte público para la atención de 17 millones de habitantes, por lo cual es indispensable avanzar en la instalación de sistemas de infraestructura y vialidad es mucho más eficientes, la operación de unidades sustentables y de esta manera, también incidir en el costo que tiene de manera directa a la población, pues al momento alrededor del 20% de los ingresos que una persona invierte de los recursos que recibes son justamente en transporte.

Entre los sistemas que al momento están en proceso de ejecución están el Sistema Mexicable 3 en el en municipio de Naucalpan hasta Izcalli Chamapa qué permitirá reducir los tiempos de traslado hasta un 50%, el Trolebús Chalco- Santa Maria, tres sistemas de Mexibús en la zona Lechería-Rosario, Lerma-Zinacantepec y Pantitlán-Nezahualcóyotl.

Adicional a esto explicó si avancé en el proyecto del tren ligero La Paz-Texcoco, que permita que los tiempos de traslado se hagan mucho más reducidos y con eso también se tengan controles en materia de tráfico vehicular.

El foro busca analizar las tendencias, los nuevos modelos de financiamiento, los esquemas de rentabilidad, la tecnología, los impactos en materia social y económica, así como la integración de los operadores y concesionarias en este modelo.

El funcionario señaló, además se tiene un avance con las empresas concesionadas que dan el servicio de manera tradicional, para que de manera paulatina puedan avanzar este mismo tipo de modelos, en los cuales además se tiene que analizar el impacto sobre la operación habitual del sistema de transporte.

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