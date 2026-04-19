Senador Enrique Vargas inaugura la XXXVIII edición del concurso de elegancia en Huixquilucan

El vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado de la República, Enrique Vargas del Villar, participó en la inauguración de la XXXVIII edición del Gran Concurso Internacional de Elegancia 2026, realizado en las caballerizas de Huixquilucan, Estado de México. El evento se lleva a cabo durante el sábado 18 y domingo 19 de abril.

Evento reúne autos clásicos, de colección, deportivos y modelos recientes durante dos días. (Foto: Especial)

En su mensaje de bienvenida a los propietarios de los vehículos participantes, el senador señaló: “El mejor evento de coches está aquí en Huixquilucan y seguirá por muchos años más, porque esto es lo que México necesita, grandes eventos de talla internacional”. La exposición incluye autos clásicos, de colección, deportivos y modelos recientes que permanecerán en exhibición durante los dos días del concurso.

Enrique Vargas también destacó la labor de la presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco, a quien describió como una funcionaria que se ha distinguido por su capacidad para encabezar el gobierno local. Según el senador, el municipio se mantiene en los primeros lugares del país en aceptación ciudadana y en manejo responsable de las finanzas públicas.

El Gran Concurso Internacional de Elegancia llega en 2026 a su edición número 38, consolidándose como un evento recurrente en el municipio mexiquense. La sede en las caballerizas de Huixquilucan albergó la ceremonia inaugural con la presencia de propietarios de vehículos de distintos segmentos, desde automóviles antiguos hasta modelos contemporáneos. El evento se extiende por dos días consecutivos, con exhibiciones abiertas al público durante el sábado y domingo señalados.

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