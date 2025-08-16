Sentencia de 50 años para responsables de secuestro exprés perpetrado en Tecámac

Tres sujetos identificados como Erick Velarde Meza, Diego Quiroz Rivera y José Luis González Ramírez, fueron sentenciados a 50 años de prisión, una vez que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acreditó su participación en el delito de secuestro exprés con fines de robo.

Erick Velarde Meza, Diego Quiroz Rivera y José Luis González Ramírez (Foto: Especial).

Los hechos por los cuales recibieron esta sentencia de condena tuvieron lugar el 19 de abril del 2024, cuando privaron de la libertad al conductor de un vehículo de carga, donde era transportada mercancía consistente en productos de unicel.

Las indagatorias realizadas por esta Institución establecieron que el día de los hechos, los ahora sentenciados, quienes viajaban en un vehículo compacto, interceptaron la unidad de carga en la autopista México-Pachuca, en la colonia San Francisco Cuautliquixca de Tecámac.

En ese sitio amagaron con armas de fuego al conductor, luego lo obligaron a bajar del transporte de carga para subirlo al automóvil, a bordo del cual lo privaron de la libertad y luego se apoderaron de la unidad automotora y de la mercancía. Posteriormente la víctima fue liberada en un paraje del municipio de Ecatepec.

Luego de la denuncia por estos hechos, las indagatorias realizadas por esta Institución permitieron ubicar a los responsables, los cuales fueron detenidos mediante orden de aprehensión, y posteriormente ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec, donde la Autoridad Judicial, previo proceso legal, les impuso está sentencia de condena.

Además de la pena privativa de libertad, estos individuos deberán pagar multas en tanto que sus derechos civiles y políticos quedaron suspendidos.

