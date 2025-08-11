Sentencia de 55 años para implicados en homicidio de un policía en Teoloyucan

José Daniel Ramírez Andrés, Alexis Iván Morales Jaime y Leonardo Brayan Tapia Ramírez, fueron sentenciados a 55 años de prisión, una vez que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acreditó su responsabilidad en el hecho delictivo de homicidio calificado en agravio de una víctima de iniciales A.E.C., quien se desempeñaba como elemento de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Teoloyucan.

José Daniel Ramírez Andrés, Alexis Iván Morales Jaime y Leonardo Brayan Tapia Ramírez (Foto: Especial).

​La investigación de la Fiscalía estatal precisó que el día 1 de agosto del año 2024, dos elementos de la Policía Municipal de Teoloyucan y dos más de la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) a bordo de unidades oficiales, se encontraban al exterior de un inmueble habilitado como bodega, ubicado en el Barrio Santa María Caliacac, de esta demarcación, lugar al que arribaron los ahora sentenciados y seis sujetos más a bordo de cuatro vehículos, uno tipo Charger, otro Civic, uno Ford F-150 y otro Ford F-350.

​Los implicados amagaron a las víctimas y las sometieron para despojarlas de sus armas de cargo, identificaciones y equipo táctico que portaban, además los amenazaron y cuestionaron para saber qué hacían al exterior de la bodega.

​En algún momento uno de los intervinientes detonó un arma de fuego en contra de A.E.C., en tanto que José Daniel Ramírez Andrés y Alexis Iván Morales Jaime golpearon a dos de los elementos policiacos y realizaron disparos de arma de fuego, para luego huir del lugar a bordo de los vehículos referidos.

​Derivado de los hechos, A.E.C., falleció, en tanto que otro policía resultó lesionado, por lo que fue trasladado a un hospital de la zona para recibir atención médica.

Investigación y sentencia

​La Fiscalía Edomex inició una indagatoria por el delito de homicidio en agravio de un servidor público en funciones y con el avance en la misma fue posible la captura de estos tres sujetos, quienes intervinieron en los hechos, por lo que fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Cuautitlán.

​Luego de revisar las pruebas recabadas y aportadas por el Ministerio Público, y tras proceso legal, el Órgano Jurisdiccional les dictó esta sentencia de condena, además les fijó multa de 309 mil 424 ésos y 237 mil 768 pesos como pago de reparación del año, en tanto que sus derechos civiles y políticos quedaron suspendidos.

