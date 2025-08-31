Sentencia de 55 años para responsable de secuestro exprés registrado en Ecatepec

Francisco de Jesús Lara Carmona fue sentenciado a 55 años de prisión, una vez que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acreditó su intervención en el delito de secuestro exprés con fines de robo registrado en esta región de la entidad.

Francisco de Jesús Lara Carmona (Foto: Especial).

El 15 de diciembre de 2023, el ahora sentenciado, en compañía de otro sujeto, secuestró al conductor de un vehículo Volkswagen, en la colonia Santa Clara, con la finalidad de despojarlo de la unidad automotora.

Las indagatorias de esta Institución establecieron que el día de los hechos la víctima tripulaba ese vehículo y al encontrase en la Vía Morelos fue interceptada por dos masculinos, quienes le impidieron el paso para lo cual utilizaron un automóvil compacto tipo Tsuru.

Los implicados amagaron con un arma de fuego a la víctima para privarla de su libertad y hurtarle la unidad automotora.

Después esta persona fue liberada en la colonia Santa Clara Coatitla, también del municipio de Ecatepec

Posteriormente, elementos de la Policía Municipal de Ecatepec que fueron alertados del robo, lograron la detención de Francisco de Jesús Lara Carmona, además recuperaron el vehículo robado.

Este individuo fue presentado ante el Ministerio Público y luego ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, a disposición de la Autoridad Judicial, y previo proceso legal, le dictó esta sentencia de condena.

Además de la pena privativa de libertad, este sujeto deberá pagar multa, en tanto que sus derechos civiles y políticos quedaron suspendidos.

