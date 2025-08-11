106 años de prisión a sujeto por homicidio en Ecatepec

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo sentencia de condena de 106 años y 8 meses de prisión, contra Daniel García Valencia, tras ser encontrado responsable de los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, en agravio de cuatro personas, tres masculinos y una femenina, ilícito registrado en esta demarcación.

El ahora sentenciado detonó un arma de fuego en contra de tres masculinos y una femenina. Dos de las víctimas fallecieron y dos más resultaron lesionadas (Foto: Especial).

Con las pruebas recabadas, aportadas y expuestas por el Agente del Ministerio Público, la Autoridad Judicial emitió esta sentencia de condena contra el responsable, además fijó multa de 202 mil 691 pesos y la cantidad de 237 mil 768 pesos como reparación del daño.

Investigaciones de la Fiscalía Edoméx precisaron que la noche del día 22 de junio de 2024, una de las víctimas de iniciales R.P.G., llegó a su domicilio ubicado en la calle Segunda Cerrada, colonia Luis Donaldo Colosio, en el municipio de Ecatepec, a bordo de su vehículo, sin embargo, no pudo ingresar porque al exterior se encontraba una unidad tipo pipa de agua que obstruía el paso.

Derivado de lo anterior, R.P.G., solicitó ayuda a tres de sus familiares para que le indicaran al dueño de la pipa, Daniel García Valencia, que les permitiera el acceso, sin embargo, éste se negó a realizar esta acción, discutió con ellos e ingresó a un domicilio, de donde sacó un arma de fuego, la cual detonó en contra de las víctimas.

Por los hechos, un masculino y una femenina fallecieron, en tanto que R.P.G. y otro hombre resultaron lesionados, por lo que fueron trasladados a un hospital de la zona, donde recibieron atención médica.

Comentarios

comentarios