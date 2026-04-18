Sentencian a 12 años y 6 meses de prisión a dos individuos por robo en transporte público en Tlalnepantla

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acreditó ante un Juez con sede en Tlalnepantla la participación de Julio Rafael Rivera García y Wilfrido Juárez Moreno en el delito de robo en medios de transporte público de pasajeros, por lo que obtuvo una sentencia de 12 años y 6 meses de prisión en su contra.

Los investigados abordaron una unidad del transporte público para robar las pertenencias a la víctima. (Foto: SSEM)

Según quedó demostrado a través de las investigaciones efectuadas por esta Representación Social, el 12 de agosto de 2025, la víctima viajaba a bordo de una unidad de transporte público de pasajeros sobre el Boulevard Manuel Ávila Camacho, a la altura de la colonia Valle Dorado, en Tlalnepantla, cuando los dos investigados hicieron la parada al chofer para abordar dicha unidad.

Una vez a bordo, amenazaron a la víctima, a quien desapoderaron de un teléfono celular de alta gama y de su cartera. Sin embargo, los otros pasajeros lograron pedir auxilio a elementos de la Policía Municipal que circulaban por el lugar, quienes lograron la detención de los acusados.

Una vez que el Agente del Ministerio Público ejerció la acción penal en contra de estos dos individuos, fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, donde quedaron a disposición de la Autoridad Judicial.

Con las pruebas recabadas por la Fiscalía, un Juez encontró culpables a Julio Rafael Rivera García y Wilfrido Juárez Moreno del delito de robo en medios de transporte público de pasajeros, por lo que los sentenció a 12 años y 6 meses de prisión, además de imponerles el pago de una multa de 5 mil 657 pesos y la reparación del daño moral.

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