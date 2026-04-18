Sentencian a 40 años de prisión a responsable por extorsión en Chicoloapan

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo sentencia condenatoria en contra de Moisés Márquez Fernández por su participación en el delito de extorsión cometido en agravio de un hombre en el municipio de Chicoloapan.

El sentenciado se ostentaba como miembro de un grupo delictivo con orígenes en el estado de Michoacán. (Foto: SSEM)

De acuerdo con las primeras indagatorias iniciadas por la Fiscalía mexiquense, se pudo establecer que, en febrero de 2025, la víctima se encontraba en calles de esa demarcación, momento en que la abordaron Moisés Márquez Fernández en compañía de dos sujetos más, quienes se ostentaron como miembros de un grupo delictivo con orígenes en el estado de Michoacán, y la amenazaron con hacerle daño a él o a su familia si no entregaba a cambio una cantidad económica y posteriormente una cuota semanal.

Ante la negativa de la víctima, el hoy sentenciado comenzó a golpearla, por lo que testigos de los hechos intentaron auxiliarla, logrando la detención de Moisés Márquez Fernández, en tanto que sus acompañantes lograron huir del lugar.

Una vez detenido, este sujeto fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Texcoco, donde quedó a disposición de la autoridad competente. Tras analizar los datos de prueba recabados y aportados por esta Fiscalía, la autoridad determinó la responsabilidad de Moisés Márquez Fernández en el delito de extorsión, por lo que lo sentenció a 40 años de prisión.

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