Sentencian a 43 años de prisión a dos personas por homicidio de defensor público en Chimalhuacán

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo de una Autoridad Judicial una sentencia condenatoria de 43 años y 9 meses de prisión en contra de Luis Ángel Cuevas Pérez y Yesenia Esmeralda García Buendía, por su responsabilidad en el delito de homicidio en agravio de un hombre que se desempeñaba como Defensor Público.

Luis Ángel Cuevas Pérez y Yesenia Esmeralda García Buendía deberán pagar también reparación del daño y multa. (Foto: SSEM)

Los hechos ocurrieron el 3 de abril de 2025, en el barrio Tejedores del municipio de Chimalhuacán, cuando la víctima se encontraba en un domicilio en compañía de los dos ahora sentenciados. En algún momento, ambos individuos habrían agredido a la víctima privándola de la vida.

Al día siguiente, 4 de abril, los responsables sacaron el cuerpo de la víctima del interior del domicilio y se lo entregaron a dos sujetos, quienes intentaron ocultarlo. Estos dos individuos fueron detenidos en flagrancia, mientras que Luis Ángel Cuevas Pérez y Yesenia Esmeralda García Buendía lograron darse a la fuga.

El Agente del Ministerio Público inició las averiguaciones correspondientes y solicitó a un Juez una orden de aprehensión en contra de los hoy sentenciados. Una vez cumplimentado el mandato judicial, ambos fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl, donde quedaron a disposición de un Órgano Judicial.

Tras el proceso legal, se determinó la responsabilidad de ambos en el delito de homicidio, por lo que el Juez los sentenció a 43 años y 9 meses de prisión, además de la suspensión de sus derechos civiles y políticos. La sentencia también fijó una reparación del daño moral por 113 mil 140 pesos, daño material por 247 mil 776 pesos y una multa de 139 mil 954 pesos.

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