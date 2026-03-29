Sentencian a 47 años de prisión a responsable de homicidio en Tenango del Aire

Una autoridad judicial del Estado de México dictó una sentencia condenatoria de 47 años y seis meses de prisión en contra de Luis Rodrigo Calvillo Valdez, tras acreditarse su responsabilidad penal en el delito de homicidio.

El hoy sentenciado cometió el delito de homicidio en complicidad con otros dos sujetos en el municipio de Tenango del Aire. (Foto: SSEM)

La resolución fue emitida luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) presentó las pruebas necesarias para confirmar la participación del sentenciado en los hechos ocurridos en el municipio de Tenango del Aire, donde la víctima perdió la vida a causa de una agresión directa.

De acuerdo con la investigación realizada por el Agente del Ministerio Público, los sucesos tuvieron lugar el 4 de febrero de 2020 en un predio ubicado en la colonia San Juan Coxtocan. En dicho sitio se encontraba la víctima cuando fue detectada por el ahora sentenciado y otros dos sujetos que lo acompañaban; tras visualizarla, Calvillo Valdez se aproximó y la derribó al suelo mientras uno de sus cómplices procedía a golpearla. Durante el ataque, el agresor utilizó un arma punzocortante para herir de muerte a la víctima, dándose posteriormente a la fuga junto con los otros involucrados en el ilícito.

A raíz de estos hechos, la representación social inició la carpeta de investigación correspondiente, la cual permitió identificar a Luis Rodrigo Calvillo Valdez como uno de los partícipes materiales del crimen, derivando en la emisión de una orden de aprehensión en su contra. Una vez cumplimentado el mandamiento judicial por elementos de seguridad, el detenido fue ingresado a un Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, quedando a disposición del Órgano Jurisdiccional para el desahogo de las etapas procesales y la valoración de los datos de prueba aportados.

Al concluir el proceso, el juez determinó la culpabilidad del acusado, imponiendo además de la pena privativa de la libertad, una multa económica de 154 mil 212 pesos y el pago de 190 mil 267 pesos por concepto de reparación del daño. Asimismo, la autoridad judicial ordenó la suspensión de los derechos civiles y políticos del sentenciado, quien deberá cumplir la totalidad de su condena en reclusión. Cabe señalar que las indagatorias continúan abiertas respecto a la identificación y localización de los otros dos sujetos que participaron en la agresión inicial.

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