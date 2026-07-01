Sentencian a 50 años de prisión a cuatro responsables por secuestro exprés

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México demostró la participación de Faustino Martínez Rosas, Javier Francisco Rodríguez Cadena, Luis Carlos Cruz Guzmán y de Jazmín Paulina Cruz Silva en el delito de secuestro exprés en agravio de empleados de una empresa panificadora, por lo cual les fue dictada una sentencia de 50 años de prisión.

Las víctimas fueron sometidas a bordo de una unidad de reparto de la empresa para la cual laboraban (Foto: Especial).

De acuerdo a las investigaciones emprendidas por esta Representación Social, en noviembre de 2020, en el municipio de La Paz, las víctimas, quienes se desempeñaban como empleados repartidores de una empresa panificadora, circulaban a bordo de una unidad propiedad de dicha empresa, momento en que fueron interceptados por los ahora sentenciados.

Luego de ser amenazados, fueron obligados a dejar el control de la unidad en manos de los hoy sentenciados, quienes comenzaron a circular sin rumbo fijo por varias horas, mientras les exigían dinero.

Al no conseguir resultado, los imputados, con las víctimas sometidas a bordo de la misma unidad, se dirigieron hacia la empresa para la cual laboraban, a la cual lograron ingresar y someter a los guardias de seguridad, a quienes obligaron a abrir las cajas de seguridad donde se resguardaba el dinero en efectivo. En un momento dado uno de los empleados activó la alarma, lo que alertó a la policía municipal, la cual, al llegar al lugar, logró la detención de los cuatro sujetos.

Al ser ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social, los detenidos quedaron a disposición del Juez, quien determinó la responsabilidad de Faustino Martínez Rosas, Javier Francisco Rodríguez Cadena, Luis Carlos Cruz Guzmán y de Jazmín Paulina Cruz Silva en el delito de secuestro exprés.

Por lo anterior, el Órgano Jurisdiccional les dictó una sentencia de 50 años de prisión, al encontrarlos responsables del delito de secuestro exprés, por lo que sus derechos civiles y políticos quedaron suspendidos.

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