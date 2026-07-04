Sentencian a 62 años de prisión a responsable de feminicidio en Ocuilan

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo de un Juez una sentencia de 62 años y seis meses de prisión en contra de Hugo Santiago Velasco por su responsabilidad en el feminicidio de una víctima de 27 años, ilícito suscitado en el municipio de Ocuilan. La víctima era pareja sentimental del hoy sentenciado, quien la agredió físicamente hasta causarle la muerte y posteriormente huyó del lugar.

La sentencia representa un avance en la procuración de justicia para los familiares de la víctima y refuerza el compromiso de la FGJEM con la persecución de los delitos de género en el Estado de México. (Foto: SSEM)

Los hechos ocurrieron el 28 de septiembre de 2023, cuando la víctima se encontraba al interior de su domicilio en el municipio de Ocuilan y arribó Hugo Santiago Velasco, con quien inició una discusión que derivó en agresiones físicas que le provocaron la muerte. Posteriormente, el cuerpo de la víctima fue trasladado a otro lugar, donde elementos de Protección Civil municipal fueron alertados del hallazgo y determinaron que ya no contaba con signos vitales.

Al tener conocimiento de los hechos, el Agente del Ministerio Público inició las investigaciones correspondientes a través de las cuales identificó al probable responsable. Se solicitó y obtuvo de un Juez una orden de aprehensión por el delito de feminicidio en su contra. La víctima era pareja sentimental del hoy sentenciado, quien fue detenido tras cumplimentar el mandato judicial.

Elementos de la Fiscalía ingresaron al sujeto al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tenancingo, donde quedó a disposición de un Órgano Judicial. Tras analizar las pruebas presentadas por esta Representación, el Juez impuso una condena de 62 años y seis meses de prisión. La sentencia representa un avance en la procuración de justicia para los familiares de la víctima y refuerza el compromiso de la FGJEM con la persecución de los delitos de género en el Estado de México.

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