Sentencian a 66 años de prisión a sujeto por feminicidio en agravio de su pareja sentimental

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo sentencia de condena de 66 años y 3 meses de prisión en contra de Víctor Vargas Leal, luego de acreditar su participación en el delito de feminicidio en agravio de su pareja sentimental, ilícito que perpetró en el municipio de Zumpango, en marzo de 2024.

Luego de agredir a la víctima, el hoy sentenciado se autolesionó con un objeto punzocortante (Foto: Especial).

La investigación de la Fiscalía estableció que el día 8 de marzo del año 2024, la víctima, una mujer de 39 años, se encontraba en un domicilio ubicado en la localidad de San Bartolo Cuautlalpan, en el municipio de Zumpango, momento en que ingresó Víctor Vargas Leal, quien la agredió con un objeto punzocortante, provocándole heridas que derivaron en su muerte, para después autolesionarse con el mismo instrumento, por lo que tuvo que ser trasladado a un nosocomio para su atención médica.

Por estos hechos, el Ministerio Público inició la investigación correspondiente por feminicidio, en tanto que tras ser dado de alta, el implicado fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, a disposición del Órgano Jurisdiccional, quien le dictó esta condena.

Además de la pena privativa de libertad, el implicado deberá pagar multas, en tanto que sus derechos civiles y políticos fueron suspendidos.

