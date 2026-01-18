Sentencian a tres personas a 55 años de prisión por secuestro exprés

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo una sentencia condenatoria de 55 años de prisión en contra de tres personas por su intervención en el delito de secuestro exprés. Los sentenciados son Antonio Ramos Xinaxtle, Jesús Albino Castro Acevedo y Mónica Alejandra Solís Gómez, quienes fueron declarados responsables de privar de la libertad a un conductor de transporte.

Los hechos ocurrieron en abril de 2025 en el municipio de Jilotepec. (Foto: SSEM)

La víctima, que conducía un tractocamión cargado con costales de cera, se vio obligada a detener su marcha al percatarse de una falla mecánica en los frenos de la unidad. Al descender del vehículo para inspeccionarlo, fue interceptado por los tres sujetos, quienes lo amenazaron con un arma de fuego y lo obligaron a subir al camarote del mismo tractocamión que manejaba.

Una vez que los sentenciados tomaron control de la víctima, procedieron a entregar el tractocamión a otro individuo. Posteriormente, la víctima fue despojada de sus pertenencias personales y obligada a abordar un automóvil diferente. Sin embargo, la intervención oportuna de elementos de la policía municipal de Jilotepec impidió que el secuestro continuara.

Los oficiales detuvieron el automóvil en el que se trasladaba la víctima con sus captores a pocos metros del lugar de los hechos, logrando la captura de Antonio Ramos Xinaxtle, Jesús Albino Castro Acevedo y Mónica Alejandra Solís Gómez. Los detenidos fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial e ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona para iniciar el proceso legal en su contra.

Tras la presentación y valoración de las pruebas aportadas por la Fiscalía mexiquense, la Autoridad Judicial dictó una sentencia condenatoria de 55 años de prisión para cada uno de los tres responsables. La sentencia se encuentra firme y los sentenciados cumplirán su condena en el sistema penitenciario estatal.

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