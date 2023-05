Será obligación que en los edificios públicos existan baños inclusivos con cambiadores

Con el fin de que en los edificios, dentro de baños inclusivos existan también cambiadores para las personas con discapacidad, los diputados de la LXI Legislatura, aprobaron por unanimidad la iniciativa de la diputada Alicia Mercado, para que exista infraestructura acorde a las necesidades de este sector de la población, de inicio en los edificios públicos.

Alicia Mercado Moreno, diputada local refirió que es la voz de los grupos vulnerables (Foto: redes AMM).

“Lo que pasa que hay baños inclusivos, pero ero no cambiadores (…) es una nueva norma para que las personas que usan pañal tengan la forma de cambiado porque hacen los acuestan en el suelo para poder hacerles el cambio de pañal entonces con esta iniciativa lo que se hace es obligar al Estado a hacer a expedir esos cambiadores inclusivos”

Resaltó que es diferente hablar de baños inclusivos a cambiadores accesibles, estos cambiadores tienen que ser de un diámetro de 12 metros cuadrados con camilla, puerta corrediza que tengan puerta para la privacidad, para hacer el cambio de pañal, lavabo para las manos, espejo, todo lo que necesitan las personas para que puedan hacer el cambio, para la higiene.

Incluso las personas si deben a salir a alguna atención o incluso, a algún hospital, no toman líquidos, y eso también es grave, Es una discriminación el que dejen de tomar líquidos para no tener necesidad de hacer del baño porque son personas completamente dependientes, entonces es lo que necesitan baños donde puedan caber dos personas, no solamente para personas autónomas con discapacidad.

Al ser la voz de las personas con discapacidad, reconoció que si bien, existe apertura de los diputados para tratar estos temas, no los entienden

“No entienden el tema, sí tienen disposición de apoyar pero casi casi les explico con bolitas y palitos, porque no tienen el conocimiento, porque no lo han vivido, porque es lamentable pero no les interesa, como son personas estándar no tienen la sensibilidad, pero la discapacidad se nace o se adquiere porque nadie está exento de padecerla”

De acuerdo con el mensaje de la diputada, “el Instituto Mexiquense para la Discapacidad en coordinación con la Secretaría de Salud, el DIFEM y los SMDIF sean las autoridades encargadas de la certificación correspondiente, ya que, consideramos de suma importancia que cada etapa del diseño, suministro, instalación, mantenimiento y registro de cambiadores inclusivos garantice coherencia en el diseño, control de calidad, pero sobre todo, una verdadera inclusión para las personas en situación de discapacidad y dependientes, que en todo momento se cumplan con los estándares necesarios y con las necesidades y expectativas de las personas que los usan, así como de sus cuidadores”.

Comentarios

comentarios