Será renovación del Museo del Alfeñique un homenaje a la tradición dulcera de Toluca

El Museo del Alfeñique reabrirá sus puertas después de ser sometido a cirugía mayor por el Gobierno municipal y lograr, a través de especialistas, mejorar sus instalaciones e incorporar nueva museografía para convertirlo en un auténtico homenaje a los maestros artesanos dulceros de Toluca.

Tras más de una década de no recibir mantenimiento, tener instalaciones obsoletas, robots en pésimas condiciones y sin museografía atractiva, el Museo del Alfeñique se convertirá en orgullo toluqueño (Foto: Especial).

De acuerdo con lo mencionado por la titular de la Dirección General de Educación, Cultura y Turismo de Toluca, Victoria Sánchez, se realizó un estudio para adaptarlo a las nuevas tendencias y convertir esta vieja casona, ya renovada, en un orgullo toluqueño, con espacios dignos y reconociendo la tradición alfeñiquera de la capital.

Asimismo, explicó que la ciudadanía merece propuestas innovadoras, con nuevas tecnologías e ideas disruptivas, por lo que, gracias al impulso del presidente Municipal Ricardo Moreno, se transformará este recinto que será reinaugurado el próximo 10 de octubre, como parte de las actividades de la Feria y Festival Cultural Alfeñique 2025.

La reapertura incluye una exposición fotográfica dedicada a los maestros artesanos, quienes han resistido el abandono de administraciones pasadas y que, desde hace 56 años, llenan de magia y color Los Portales de Toluca con sus dulces de alfeñique, haciendo que el municipio sea reconocido en todo el país.

Comentarios

comentarios