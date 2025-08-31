Será Toluca sede del desfile ciudadano de catrinas más grande del país

El alcalde Ricardo Moreno explicó que el Día de Muertos es una de las tradiciones más importantes de Latinoamérica y es obligación de las autoridades mantenerla viva, por lo que acompañará este esfuerzo ciudadano en su 15a edición, para que se desarrolle en las mejores condiciones, al tiempo de impulsar actividades para esta fiesta.

El presidente Municipal invitó a toluqueños y visitantes a unirse a esta celebración, buscar sus mejores atuendos, caracterizarse y hacer suyas las calles al ritmo de la música y de la tradición (Foto: Especial).

Asimismo, mencionó que esta iniciativa encuadra en la política de ocupación del espacio público para generar convivencia y prevenir la violencia, por lo que se contará con una estrategia integral para el goce y disfrute de todas y todos.

Se invita a la población a mantenerse atenta a las redes sociales del Ayuntamiento y de Catrineando para conocer los pormenores de este desfile (Foto: Especial).

Por su parte, el director de Logística de Catrineando, Mario Garduño, señaló que esta es la 15.a edición de este evento que se ha posicionado como una de las mayores expresiones de apropiación de la ciudad, por lo que se trabaja de la mano con el Ayuntamiento para poder vivir un desfile seguro y organizado; además, adelantó que este 2025 habrá sorpresas como un videomapping que prepara el Gobierno municipal.

