Si la consejera del IEEM reúne los requisitos, tiene derecho de aspirar a cargo en el INE: MH

Mientras se desarrolla el proceso electoral por la sucesión de la gubernatura mexiquense, la actual consejera del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), Sandra López Bringas, busca ser ahora consejera en el Instituto Nacional Electoral (INE), y es una de las 664 personas de todo el país que entregaron solicitud.

Maurilio Hernández González, coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados (Foto: Morena).

Al respecto, el coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Maurilio Hernández González, considera que si reúne los requisitos, tiene por tanto el derecho de aspirar al cargo en el INE.

“Yo creo que todo mundo tiene derecho a aspirar, y si ella reúne los requisitos, pues creo que puede aspirar a registrarse; ahora el que tenga las condiciones pues dependerá lógicamente de quiénes la entrevisten en este caso sabemos que está en manos del Senado, entonces, le deseamos que tenga éxito”

Respecto a si es válido o no, que tenga este interés mientras se desarrolla el proceso electoral de la entidad, consideró que la consejera, debió saber si el hecho de estar en funciones en el IEEM, podría ser un impedimento para registrarse.

“Ahora, sí aspira pues es que habrá revisado muy bien los términos de la convocatoria, entonces, si reúne los requisitos pues tendrá derechos; si lo que decimos, su encargo actual es un impedimento, bueno pues si no se ha dado cuenta, pues se lo harán saber, y si no, pues finalmente yo creo que estaría incurriendo en una violación no, básicamente, así que no pasa nada”

Finalmente reiteró que si la consejera cumple con los requisitos de ley y aspira, está bien que participe, y si el hecho de ser consejera en funciones en un proceso electoral es impedimento, los convocantes para este proceso de designación del consejero del INE, se lo tendrán que decir.

