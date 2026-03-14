Similitudes químicas entre Tierra y Luna cuestionan teoría del impacto aleatorio

Investigadores de diversas partes del mundo han realizado un hallazgo que cuestiona la teoría tradicional sobre el origen de la Luna. Este nuevo enfoque sostiene que el impacto que dio lugar al satélite natural no fue un evento fortuito, sino el resultado de cuerpos formados en la misma región del disco protoplanetario.

De confirmarse, el descubrimiento reescribirá capítulos enteros sobre el origen de la Luna y el desarrollo del sistema solar. (Foto: Especial)

El análisis, fundamentado en estudios geoquímicos y modelos de formación planetaria, indica que la composición de la Tierra y del objeto precursor de la Luna tienen orígenes comunes. Esta revelación podría explicar las similitudes en elementos esenciales y plantea la necesidad de reconsiderar las cronologías y los mecanismos que operaron en los inicios del sistema solar.

Este enfoque ofrece una explicación más ordenada de por qué la Luna y la Tierra muestran similitudes químicas que la teoría del impacto casual tenía dificultades para justificar. También implica que la formación no fue un único evento aislado, sino parte de un proceso regional más amplio.

Los estudios compararon abundancias de metales e isótopos en muestras terrestres y en registros de la Luna, y propusieron que muchos de los bloques que construyeron ambos cuerpos provenían del interior del sistema solar. El resultado es coherente con escenarios donde los planetesimales vecinos convergen y colisionan tras una etapa de migraciones y mezclas locales.

La reinterpretación afecta además a cómo entendemos la evolución temprana de la Tierra (su masa, su manto y la distribución de hierro) y plantea preguntas sobre la frecuencia de eventos similares en otros sistemas planetarios observables.

Si se confirma el nuevo modelo, los libros de texto sobre la formación planetaria deberán actualizarse: la génesis de la Luna pasaría a ser un capítulo de un proceso colectivo de acreción y redistribución de material en la vecindad orbital terrestre, no solo la consecuencia de una colisión accidental.

La comunidad científica acoge con interés el estudio, aunque advierte que todavía quedan piezas por resolver: es necesario ampliar las muestras, perfeccionar modelos dinámicos y conciliar discrepancias en datos isotópicos. La discusión activa marcará las próximas campañas de muestreo y simulación.

A corto plazo, los investigadores planean nuevas mediciones y simulaciones para contrastar el escenario regional frente al clásico impacto aleatorio.

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