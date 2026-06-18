Simulación en Tenancingo y lluvias marcan la agenda este jueves

1. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México descubrió que la supuesta privación de la libertad de la presidenta municipal de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, reportada el pasado 31 de mayo, fue una simulación, un montaje planificado por ella y sus familiares. El objetivo del montaje era exigir un rescate de 40 millones de pesos provenientes del erario público para justificar un desfalco financiero dentro de la administración local.

2. Ante las recientes estadísticas que reportan una disminución del 60 por ciento en los homicidios dolosos en el estado de México, el diputado priista Mariano Camacho San Martín sostuvo que los datos reflejan una visión parcial de la realidad. Consideró indispensable analizar a profundidad la problemática de inseguridad, particularmente ante la existencia de una cifra negra cercana al 94 por ciento, correspondiente a delitos que no son denunciados.

3. Los pobres niveles de inversión en el país y en el Estado de México siguen presionando de manera importante la generación de empleo, la capacidad de consumo de la población y los niveles de crecimiento económico que tiene el país.

4. Con el inicio de la temporada de lluvias la presencia del mosquito aedes aegypti incrementa de manera considerable, por lo que autoridades de salud hacen un llamado a la población para reforzar las medidas de prevención y con ello evitar la proliferación de criaderos en viviendas y espacios públicos. Este mosco es responsable de enfermedades como el dengue.

5. El municipio de San Mateo Atenco ha logrado una reducción en materia de incidencia delictiva que alcanza el 28% de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo de seguridad Nacional

6. El Gobierno del estado de México actualizó el Plan de Desarrollo 2023-2029, documento rector de la planeación estatal, con la eliminación de 147 líneas de acción, la modificación de otras 180 y la incorporación de 18 nuevas estrategias para atender problemáticas emergentes y fortalecer la ejecución de las políticas públicas.

7. A tan solo unos días de que un artefacto pirotécnico destruyera un arcotecho del Instituto Cenca de Metepec el sector de escuelas privadas hizo un llamado a las autoridades a revisar de manera coordinada con organizadores de festividades los protocolos de atención y actividades permitidas para evitar nuevos siniestros.

8. El gobierno de Toluca descartó embovedar la sección abierta del Río Verdiguel en la zona de Santiago Miltepec, debido al riesgo de que la fuerza del agua genere una presión interna lo que desencadene la fractura de la estructura y ponga en peligro a la población de la zona.

9. El Ayuntamiento de Toluca ha pagado 41 millones de pesos en cumplimiento del pago de obligaciones laborales pendientes, entre finiquitos, laudos y jubilaciones.

Comentarios

comentarios