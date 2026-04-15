Sistema Cutzamala registra el 75% de su capacidad: Conagua

El Sistema Cutzamala reportó un volumen de almacenamiento de 592.43 millones de metros cúbicos de agua, lo que representa el 75.7 por ciento de su capacidad total entre sus tres embalses principales. Esta cifra, según los datos más recientes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se situó ligeramente por debajo del 77.8 por ciento registrado anteriormente, aunque se posicionó como el nivel más alto documentado para este periodo en los últimos siete años.

(Foto: Especial).

Durante la sesión del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas, el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM) informó que las precipitaciones en la región no superaron los 50 milímetros en los últimos quince días.

En el desglose por infraestructura, la presa Valle de Bravo alcanzó un 82.4 por ciento de llenado, mientras que Villa Victoria registró un 75.2 por ciento y la presa El Bosque se ubicó en un 63.1 por ciento de su capacidad operativa.

La distribución del recurso hídrico proveniente de este sistema integra el suministro para diversas zonas de la Ciudad de México y del Estado de México. Entre las demarcaciones que reciben el caudal se encuentran municipios como Toluca, Naucalpan, Tlalnepantla, Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli y Huixquilucan, además de las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Miguel Hidalgo, Tlalpan e Iztapalapa en la capital del país.

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