Sistema robótico con IA fabrica objetos a partir de descripciones

Un equipo de investigación liderado por Alexander Htet Kyaw del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) ha desarrollado un sistema robótico que puede diseñar y fabricar objetos físicos a partir de una simple descripción en lenguaje común. El sistema utiliza inteligencia artificial generativa para interpretar las instrucciones verbales del usuario y ejecutar todo el proceso, desde el diseño digital hasta el ensamblaje físico.

La tecnología busca superar las barreras de los sistemas de diseño asistido por ordenador (CAD) tradicionales, los cuales, si bien son eficaces, requieren experiencia especializada para dominarlos y suelen tener un nivel de detalle que los hace poco prácticos para la exploración de diseños preliminares o la creación rápida de prototipos.

El funcionamiento del sistema se divide en dos etapas principales guiadas por inteligencia artificial. Primero, un modelo de IA generativa interpreta la descripción proporcionada por el usuario y crea a partir de ella una representación tridimensional (3D) de la geometría del objeto deseado.

En una segunda etapa, un segundo modelo de IA generativa entra en funcionamiento. Este modelo analiza y razona sobre el objeto diseñado, determinando la ubicación y relación espacial de los diferentes componentes necesarios, tomando en cuenta su función y su forma geométrica.

No se requiere intervención humana ni programación técnica detallada entre la solicitud verbal y el producto terminado. (Foto: Especial)

Una vez completado el diseño digital, el sistema procede a la fabricación automática. Para ello, ensambla el objeto físico utilizando un conjunto de piezas prefabricadas, manipuladas y unidas por un brazo robótico.

En las pruebas realizadas, los investigadores utilizaron el sistema para fabricar muebles, incluyendo sillas y estanterías. Estos objetos se construyeron a partir de dos tipos de componentes prefabricados estandarizados.

Una característica destacada del sistema es su enfoque hacia la sostenibilidad y la reutilización. Los componentes utilizados pueden desmontarse y volver a ensamblarse según se desee. Esto reduce la generación de residuos durante el proceso de fabricación y, potencialmente, también al final de la vida útil del producto, ya que las piezas pueden reutilizarse para crear nuevos objetos.

El avance representa un paso hacia la democratización del diseño y la fabricación, haciendo accesible la creación de prototipos y objetos personalizados a usuarios sin formación técnica especializada en ingeniería o diseño industrial.

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