lunes, octubre 12, 2026
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SMSEM entrega más de 13.6 millones de pesos en créditos FAJAM

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Redacción Así Sucede
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El Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM) , encabezado por Jenaro Martínez Reyes, llevó a cabo una nueva entrega de créditos del Fondo de Ahorro para la Jubilación y Apoyo Múltiple (FAJAM) , mediante la cual 646 docentes en las 14 regiones sindicales accedieron a un préstamo.

El apoyo se distribuyó en las 14 regiones sindicales. (Foto: Especial)

En esta emisión se dispersaron 13 millones 614 mil pesos, recursos que llegan directamente a la economía de las maestras y los maestros, quienes los utilizan para atender gastos familiares, resolver pendientes o hacer frente a compromisos inmediatos.

A través del FAJAM, el SMSEM mantiene en operación un esquema de financiamiento para su membresía, con descuentos vía nómina y una tasa de interés baja, lo que permite a las y los docentes organizar sus pagos sin desajustar su ingreso habitual. Para muchos profesores, este apoyo representa la posibilidad de salir de un apuro, cubrir necesidades en el hogar o mantener estabilidad en momentos donde los gastos se acumulan, sin recurrir a otras opciones de crédito.

El secretario general Jenaro Martínez ha instruido mantener la operación permanente del FAJAM e invitar a las maestras y los maestros que aún no forman parte de este esquema a integrarse como socios ahorradores, para acceder a sus beneficios y contar con una alternativa de apoyo económico dentro de su propia organización sindical.

Para quienes deseen inscribirse, el FAJAM pone a su disposición sus oficinas, ubicadas en el segundo piso del nuevo Edificio de la Unidad Sindical, en Santa Cruz Azcapotzaltongo, Toluca; también pueden acudir a sus casas sindicales regionales para conocer los requisitos y aprovechar el respaldo solidario de este fondo.

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