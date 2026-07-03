Socializa Samuel Ríos la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro

Con el propósito de promover una cultura de la lectura y socializar la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, propuesta por él y aprobada por el Legislativo mexiquense, el diputado Edgar Samuel Ríos Moreno (morena) celebró, en el Congreso local, el ‘Parlamento Legislativo para Personas Docentes’, espacio en el que se presentaron 15 iniciativas que serán consideradas para fortalecer una política pública incluyente en beneficio de la niñez y la juventud.

El diputado Samuel Ríos (morena) encabezó, en el Congreso local, el ‘Parlamento Legislativo para Personas Docentes’, con el propósito de promover la cultura de la lectura y socializar la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, iniciativa presentada por él y aprobada por el legislativo mexiquense.

Al dar la bienvenida a maestras y maestros de Chicoloapan, Texcoco, Chimalhuacán, Chiautla, Papalotla y Tepetlaoxtoc que participaron en el ejercicio, el legislador explicó que este espacio busca fortalecer la implementación de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, cuya publicación se realizó el 17 de diciembre de 2025 en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno.

“Buscamos reflexionar sobre la implementación operativa de la ley y fortalecer rutas para la comprensión lectora, la creación de promotores de lectura y la presencia de acervos de calidad en las escuelas. Queremos que sus voces nos ayuden a construir un diagnóstico real sobre las condiciones en las que se fomenta el uso de los libros, especialmente en nuestras zonas en situación de vulnerabilidad”, expresó.

Cabe señalar que entre los objetivos de la ley se incluyen fomentar la lectura y el libro, especialmente en zonas rurales y en poblaciones en situación de vulnerabilidad; generar publicaciones accesibles; contribuir a erradicar el analfabetismo; así como apoyar a personas escritoras y la edición de sus obras.

También considera lo relativo a materiales escritos en lenguas indígenas, en sistema braille y en lenguajes que faciliten el acceso a la cultura de personas con discapacidad, y el fortalecimiento de la red de bibliotecas de la entidad y campañas en medios de comunicación.

En ese sentido, el legislador resaltó la importancia de que las personas docentes, desde su experiencia cotidiana, identifiquen necesidades, retos y buenas prácticas que permitan transitar de la norma jurídica a la acción pedagógica y promover la lectura y el acceso a los libros desde las aulas.

Por ello, añadió que el parlamento surgió de la convicción de que las leyes no deben ser construcciones aisladas, sino instrumentos vivos que garanticen el derecho fundamental de acceso a la lectura y la libertad editorial con un enfoque de equidad y humanismo.

En su oportunidad, Elvira Marín Sánchez, encargada de la Subdirección Regional de Educación Básica Texcoco, destacó la relevancia del parlamento, al señalar que la lectura forma parte del trabajo cotidiano del magisterio y que este ejercicio representa una oportunidad para que las voces de maestras y maestros de la región contribuyan al fortalecimiento de la política educativa.

Por su parte, Miguel Adonay Aldana Ramos, director general de la Subsecretaría de Desarrollo Municipal, señaló que la ley representa un paso importante al reconocer que acercar los libros a la población implica construir una política pública que garantice el acceso equitativo al conocimiento como un derecho cultural y educativo para todas y todos los mexiquenses, sin importar su condición social, económica o lugar de residencia.

Durante el desarrollo de los trabajos se presentaron 15 propuestas enfocadas en el fortalecimiento de la lectura y la comprensión lectora; el impulso de bibliotecas, ludotecas y espacios de lectura; adecuaciones legislativas vinculadas con el derecho a la educación y la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro del Estado de México; la formación de promotores de lectura; la participación de la comunidad escolar; y acciones para favorecer una cultura lectora incluyente y la accesibilidad para personas con discapacidad.

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