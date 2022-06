Solicita asistencia privada apoyo para paciente que requiere prótesis

Con el objetivo de apoyar la recuperación de niñas, niños y adolescentes, la Institución Extiende tu mano, actualmente apoya a 280 pacientes, tal es el caso de María de los Ángeles, de 17 años, quien requiere de una prótesis femoral que le permita su recuperación, por ello, inició una campaña social para reunir la cantidad económica requerida.

(Foto: especial).

Extiende tu mano es una Institución de Asistencia Privada (IAP) legalmente constituida ante la Junta de Asistencia Privada del Estado de México (JAPEM), organismo sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social, que dirige Alejandra Del Moral Vela, y ofrece medicamentos, traslados, ayuda alimentaria, ropa y accesorios ortopédicos.

“Hace ocho años me detectaron cáncer y es un osteosarcoma; cuando me lo detectaron yo iba entrando de allá afuera y me caí aquí, salió mi papá y me levantó, y después me empezaron a llevar a curar porque se me hinchó el pie y me dolía”, refirió María de los Ángeles.

“Mi bebé tiene dos meses y pues, yo quisiera verlo crecer, ayudarlo en lo que se tiene que ayudar, cuidarlo como una madre cuida de su hijo”, expresa María de los Ángeles, quien actualmente se encuentra en dificultad para desplazarse y a raíz de una caída, refirió que es necesario colocarle un nuevo implante.

La familia de María de los Ángeles, oriunda de la localidad de Santa María Aranzazú, municipio de Villa Guerrero, es de escasos recursos y se dedican a las labores del campo, por lo que se les dificulta reunir la cantidad necesaria para este procedimiento.

Por tal motivo, Extiende tu mano apoya a la familia de María de los Ángeles con los servicios que ofrece, pero la cantidad requerida es muy elevada y necesita de la colaboración de la sociedad para apoyar la causa.

Los interesados en participar pueden hacerlo mediante la cuenta bancaria 4028151801 de HSBC, o a través de transferencia bancaria 021420040281518011, concepto: PRÓTESIS, quienes deseen mayor información sobre éste u otros casos de niñas, niños y adolescentes que requieren ayuda, pueden contactar al teléfono 722-215-5158.

