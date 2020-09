Solicitan al OSFEM auditoría de recursos para reconstrucción de las escuelas afectadas por sismo

Benigno Martínez García, presidente de la comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la LX Legislatura, informó que solicitará al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) que lleve a cabo una auditoría en la aplicación de los recursos para la reconstrucción de las escuelas afectadas por el sismo del 2017.

Esto a unos días de que se cumplan tres años de que se registró este temblor que afectó a 60 municipios del territorio mexiquense y que dejó una afectación de 4 mil 909 escuelas con daños parciales o totales, 7 mil 110 hogares, 368 unidades médicas y 56 carreteras.

En este sentido, el legislador de Morena dijo que no se tiene información, hasta este momento, de cuál ha sido el avance en el territorio estatal de la reconstrucción de las escuelas pues se asignaron recursos de orden estatal, federal e incluso donaciones de otros países.

“En esa parte hemos tenido información no muy completa porque nos han dicho que a veces los recursos no se han aplicado porque la federación no los había hecho llegar, que los recursos no se habían destinado a la atención de infraestructura pues hubo otras emergencias”, manifestó el diputado.

En la comparecencia del Secretario de Educación, Alejandro Fernández Campillo, dentro de la glosa del segundo informe de Gobierno de Alfredo del Mazo, el funcionario estatal manifestó que se había intervenido en 4 mil 664 planteles, lo que representa un 95 %, quedando 245 planteles por atender en ese momento.

Sin embargo, el legislador expresó que los datos que él tenía, referían de un avance del 40 por ciento, por lo que va a esperar lo que se de a conocer en el tercer informe.

