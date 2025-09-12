Solidaridad del Congreso local tras explosión en La Paz–Iztapalapa

A nombre de la LXII Legislatura mexiquense, la diputada Selina Trujillo Arizmendi (morena) expresó su solidaridad con las víctimas de la explosión de una pipa de gas LP en el puente de la Concordia, en los límites del municipio de La Paz y la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México.

La legisladora reconoció la labor de autoridades en la atención de la emergencia.

En tribuna, la parlamentaria compartió que, de acuerdo con información de Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, el accidente dejó como saldo a 57 personas heridas, de las cuales 19 de ellas se reportaban como graves.

Por lo anterior, reiteró su compromiso de acompañar a las familias afectadas y de colaborar estrechamente con las instituciones involucradas, a fin de garantizar la atención médica y el apoyo necesario.

También emitió un mensaje de fraternidad y respeto a Aleida Alavez Ruiz, alcaldesa de Iztapalapa, y Martha Guerrero Sánchez, presidenta municipal de La Paz, quienes están al frente de las acciones para atender la emergencia, en coordinación con las autoridades de protección civil y de salud.

Asimismo, reconoció la oportuna comunicación de las autoridades municipales, quienes emitieron avisos a la ciudadanía para informar sobre las vialidades cerradas y las rutas alternas, con el fin de evitar mayor congestionamiento y facilitar las labores de los equipos de emergencia.

Ante la adversidad, añadió, la unidad y la cooperación institucional son la mayor fortaleza para proteger a la ciudadanía.

Congreso recibe comunicados de la Jucopo y del alcalde de Zinacantepec

Durante la sesión deliberante, se comunicó el acuerdo enviado por la Junta de Coordinación Política, presidida por el diputado José Francisco Vázquez Rodríguez (morena), referente a la modificación de comisiones legislativas y comités permanentes.

También, la diputada Martha Azucena Camacho Reynoso (morena), presidenta de la Directiva, dio por recibido el comunicado de salida al extranjero de Manuel Vilchis Viveros, alcalde de Zinacantepec, quien viajó a Bogotá, Colombia, del 26 al 28 de agosto, para recibir el nombramiento de embajador de la Organización Mundial de Ciudades Sostenibles.

Ambos comunicados fueron leídos por la diputada Miriam Silva Mata (PVEM).

