Sólo 50% de solicitantes califican para condonación de multas en verificentros

Al momento, sólo cerca del 50% de las personas que acuden a los centros de verificación de la entidad para acceder a la condonación de multas por no haber realizado el procedimiento en tiempo, resultan ser candidatas para este programa. En la mayoría de los casos, se trata de unidades pertenecientes al servicio público.

(Foto: Sonia Vilchis).

María de Lourdes Campos, presidenta de la Asociación de Verificentros del Valle de Toluca, señaló que existe poca información, o bien información errónea, respecto a las condiciones necesarias para acceder a este beneficio, el cual estará vigente hasta el último día de 2025.

Para ser beneficiarios de la condonación, se requiere no haber realizado nunca la verificación del vehículo o no haberla efectuado desde el segundo semestre de 2023 o antes. El beneficio sólo será válido si el usuario está al corriente en el pago de tenencias, multas y no presenta adeudos ante la Secretaría de Finanzas estatal.

Esta condición puede verificarse al comenzar el proceso de obtención de cita a través del portal:

http://www.citaverificacion.edomex.gob.mx

Asimismo, Campos recordó que este proceso debe llevarse a cabo conforme a lo establecido en la Gaceta de Gobierno, es decir, únicamente en el bimestre correspondiente según la terminación de la placa del automóvil.

Aunque se prevé un incremento en la demanda de citas derivado de la implementación del programa “Hoy No Circula” en el Valle de Toluca, comentó que actualmente se observa un interés genuino de la población por ponerse al corriente y regularizar su situación.

También explicó que existe capacidad suficiente en los verificentros, ya que la entidad cuenta con 166 centros disponibles para realizar el trámite.

