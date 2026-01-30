Son la ética y la integridad ejes del liderazgo empresarial: USEM Valle de Toluca

En un contexto de crecientes retos económicos y regulatorios, la Unión Social de Empresarios de México (USEM) Valle de Toluca refrendó su compromiso con un modelo de empresa centrado en la persona, en el que la ética, la integridad y el bien común se consolidan como pilares del liderazgo empresarial en la región.

El presidente del CCEEM Germán Jalil Hernández, tomó protesta al Comité Directivo de 2025–2026 (Foto: Especial).

Así lo manifestó el Ing. Germán Jalil Hernández, presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México (CCE Edomex), al tomar protesta a los integrantes del Comité Directivo 2025-2026 de la USEM Valle de Toluca en donde destacó que el crecimiento económico sostenible solo es posible cuando se construye sobre principios sólidos, instituciones fuertes y liderazgos congruentes.

Jalil Hernández subrayó que la legalidad y la integridad generan certidumbre, fortalecen la confianza y crean condiciones favorables para la inversión, el empleo y el desarrollo social.

Por su parte, Juan Ernesto García Piña Garay, Presidente de la USEM Valle de Toluca, quien estará al frente del organismo durante el siguiente periodo, señaló que hoy más que nunca las empresas están llamadas a ejercer un liderazgo ético, capaz de ser competitivo sin perder de vista su responsabilidad social.

García Piña Garay reiteró que la USEM impulsa la formación de empresarios con valores humanistas, comprometidos con el desarrollo integral de las personas, las organizaciones y la comunidad.

El Comité Directivo de la USEM Valle de Toluca para el periodo 2025–2026 quedó integrado por:

Presidente: Juan Ernesto García Piña Garay

Secretario: Radamés Falcón Peña

Tesorero: Enrique Solórzano Ortiz

Comisión de Mujeres Empresarias: Yuri Nava Marmolejo

Comisión de Jóvenes Empresarios: Jesús Herrera Quintero

Comisión de Relaciones Públicas: Ángel Reyes Luna

Consejero Espiritual: Roberto Santana Paulino

Comisión de Enlace con Empresarios: Jesús Vargas Rodríguez

En el marco del evento se dio la bienvenida a dos nuevos asociados de la organización: KreatSolutions 45 y Magana, quienes asumieron el compromiso de fortalecer la vida institucional y el impacto social de la USEM en la región.

Finalmente, asociados e invitados recibieron la conferencia del C.P. Enrique Solórzano, “Nuevo año, nuevas reformas fiscales: ¡Toma nota!”, en la que abordó las principales actualizaciones de la miscelánea fiscal y enfatizó que el adecuado cumplimiento de las disposiciones del SAT requiere previsión, planeación y organización por parte de las empresas.

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