Son los egresados la mejor carta de presentación de la UAEMex

Con el propósito de fortalecer el vínculo entre la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) y su comunidad egresada, la Secretaría de Vinculación, Extensión y Promoción de la Empleabilidad, a través de la Dirección de Cercanía con Egresados, impulsa acciones orientadas a la reconexión, el acompañamiento y el reconocimiento de quienes concluyeron sus estudios en la institución.

Jacobo Leonardo González Ruiz (Foto: Especial).

El titular de dicha dependencia, Jacobo Leonardo González Ruiz, destacó la importancia de mantener el contacto y dar seguimiento a los egresados, para lo cual se ofrecen diversos servicios que contribuyen tanto a su desarrollo profesional como al fortalecimiento institucional.

Entre estos apoyos se encuentran asesorías para trámites de titulación, la asignación de un correo electrónico institucional y la credencial de egresado, que permite el acceso a instalaciones universitarias, así como a un catálogo de descuentos y servicios.

“La comunidad egresada de la UAEMéx desempeña un papel fundamental en la mejora continua de la Universidad, ya que, mediante el seguimiento y la aplicación de encuestas, se fortalecen los planes de estudio y se optimizan los procesos administrativos”, explicó González Ruiz.

Como parte de las estrategias de reconocimiento, la Dirección de Cercanía con Egresados produce contenidos denominados Casos de éxito, entrevistas a egresados destacados a nivel nacional e internacional que buscan inspirar al estudiantado.

Estos testimonios se difunden a través de los canales oficiales de YouTube y Spotify de la Dirección y, a la fecha, suman más de 100 entrevistas en las que los participantes comparten sus experiencias y logros alcanzados tras su paso por la Universidad.

“La mejor carta de presentación de la Universidad son sus egresados. El principal reto es localizarlos, atenderlos, ofrecerles servicios y, sobre todo, reconocerlos, ya que a través de su trayectoria es posible evaluar si la formación académica responde a las exigencias del mundo laboral”, señaló.

Asimismo, recientemente se incorporó el Programa Benefactores UAEMéx, una iniciativa enfocada en fomentar el altruismo universitario. Mediante este programa, los egresados pueden contribuir con donativos en especie o en numerario para impulsar proyectos que favorezcan el crecimiento y desarrollo de la institución.

Finalmente, Jacobo Leonardo González Ruiz invitó a la comunidad egresada a consultar las páginas oficiales para conocer los beneficios que ofrece la UAEMéx y subrayó que ser egresado de la Universidad implica orgullo y un compromiso permanente. “La Universidad no los olvida, quiere volver a verlos, tenerlos en casa, y está profundamente orgullosa de ellos”, concluyó.

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