Son Policías de Alta Montaña y Agreste héroes que auxilian a visitantes del Nevado

Los elementos de la Policía de Alta Montaña y Agreste de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) se mantienen en alerta para auxiliar a los visitantes del Volcán Xinantécatl atraídos por los paisajes nevados de la temporada.

Durante el mes de enero, la Secretaría de Seguridad mexiquense brindó 73 apoyos en el Nevado de Toluca, ante el ingreso de 143 mil 369 personas y 21 mil 779 vehículos (Foto: Especial).

Tan sólo el mes pasado se brindaron 73 apoyos ante el ingreso de 143 mil 369 personas y 21 mil 779 vehículos, por ello, exhortan a la población realizar ascensos con equipo y ropa adecuada y seguir las rutas y senderos de seguridad establecidos.

“Es importante que todos nuestros turistas conozcan a qué áreas van a venir, cuál es el calzado y la ropa adecuada para venir; si vienen en algún grupo, en algún tour, por favor infórmense sobre dónde se van a ver, cuáles son los parajes o lugares a los que ustedes deben de tener un ascenso de forma segura”, indicó Laura Isabel Campos González, elemento perteneciente a esta agrupación de auxilio y rescate.

La entrevistada señaló que las actividades en los picos no se recomiendan para el turismo de primera vez, que no cuenta con el equipo y la experiencia necesaria. Para este tipo de ascensos se debe llevar el equipo requerido para terreno en el que no hay nieve ni hielo y el correspondiente para el terreno con hielo y/o nieve.

De acuerdo con las normas de acceso a al Volcán, no se debe subir al cráter si se tiene algún padecimiento cardiaco o respiratorio; el acceso a mascotas no está permitido, está prohibida también la extracción de flora y el uso de drones en el cráter; el uso de bicicletas está permitido por los caminos autorizados, se debe caminar sólo por caminos autorizados y no se debe de dejar basura.

Campos González destacó que el cráter del volcán, los miradores que dan hacia las Laguna de El sol y de la Luna que hay en él, y otros senderos y espacios que se pueden visitar en el Xinantécatl, comprenden una extensión de más de 50 mil hectáreas, en las que los integrantes del agrupamiento de la Policía de Alta Montaña, cuyas edades van desde los 29 hasta los 39 años, realizan cotidianamente su labor.

“Todos los integrantes de este agrupamiento tienen un conocimiento y una capacitación precisamente en la formación de búsqueda y rescate. Es importante destacar que para ello previamente se tuvo que realizar una capacitación acorte a los requerimientos que pudieran suceder en esta zona. Es importante añadir que se cuenta con otras especializaciones como hacer una correcta búsqueda y geolocalización”, apuntó.

También están capacitados en urgencias médicas, pues al estar tan relacionados con el tema de incidentes, es necesario que personal de esta área tenga el conocimiento adecuado para saber en qué momento canalizar a una persona lesionada o herida a una ambulancia o inclusive activar el servicio de Grupo de Rescate Aéreo Relámpagos.

¿Por qué visitar el Volcán Xinantécatl?

El Volcán Xinantécatl es un Área Natural Protegida, abierta de martes a domingo, en un horario de 8 a 15 horas, con picos cuya altitud oscilan entre los 4 mil 400 y 4 mil 880 metros sobre el nivel del mar, con climas extremos que pueden variar de un momento a otro.

Visitarlo implica una gran responsabilidad, para evitar situaciones como la registrada en días recientes donde cuatro personas -tres de ellas menores de edad- sufrieron lesiones por golpes con piedras y fricción con la nieve, tras resbalar en su descenso de la Cresta del Pico de Humboldt, uno de los de menor altitud.

Los elementos de la agrupación establecieron una célula de búsqueda y al arribar observaron a cuatro personas accidentadas y, conforme al protocolo de actuación, brindaron primeros auxilios.

