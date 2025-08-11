SS aprehende en Chaco a narcomenudista; aseguran más de 130 dosis de aparente droga

Rápida intervención por parte de efectivos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) derivó en la detención de un hombre probable narcomenudista.

El detenido al parecer intercambió dichas sustancias por dinero e intentó huir al notar la presencia de los uniformados. Entre lo asegurado se encontró probable marihuana, cocaína y cristal (Foto: Especial).

Durante el despliegue de acciones de vigilancia en el marco del Mando Unificado Zona Oriente, instruido en las Mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz, oficiales estatales sobre la avenida Cuautlalpan, casi esquina con la calle José Castillo, en la colonia Los Héroes Chalco, observaron que un sujeto parado a un costado de un vehículo tipo sedan, color blanco, sin placas de circulación, intercambió envoltorios por dinero, enseguida, descendieron de la unidad oficial para verificar la situación.

Inmediatamente el operador del auto y el individuo se percataron de la presencia policiaca e intentaron huir del lugar, momentos después los mandos interceptaron al sospechoso y al término de una revisión le aseguraron 40 bolsas plásticas con hierba verde y seca con las características propias de la marihuana, 62 envoltorios con una sustancia sólida blanquecina en piedra, 30 más con una sustancia solida cristalina, dinero en efectivo, una pipa de cristal y una mariconera.

Por lo anterior, los policías detuvieron a Víctor “N” de 27 años de edad, quien después de conocer los derechos que la ley emite a su favor, fue trasladado a la Agencia del Ministerio Público correspondiente, donde se esclarecerá su situación legal.

