SS asegura automotor en Toluca, probablemente utilizado en la comisión del delito de robo

En atención a diversas denuncias ciudadanas, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), localizaron y aseguraron un automóvil probablemente utilizado en la comisión del delito de robo al interior de vehículos, durante la intervención, detuvieron a dos hombres que tripulaban la unidad, posibles implicados en los delitos de encubrimiento por receptación y contra la salud.

Durante la intervención detuvieron a dos hombres que tripulaban la unidad, posibles implicados en los delitos de encubrimiento por receptación y contra la salud (Foto: Especial).

A través de denuncias ciudadanas al Sistema de Emergencias 9-1-1, personal del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5), tuvo conocimiento de al menos cuatro eventos de hurto en los municipios de Zinacantepec, Metepec y Toluca.

Tras realizar el análisis videográfico, se logró establecer que los probables responsables viajaban en un vehículo, además de generar un mapa con su movilidad e identificar su zona de confort en la colonia La Teresona, en Toluca, por lo que se avisó a uniformados estatales en campo para su atención.

Elementos de la dependencia estatal adscritos a la Unidad de Inteligencia e Investigación para la Prevención (UIIP), realizaron labores de vigilancia y sobrevuelos de dron táctico, con lo que se logró ubicar un predio donde se resguardaba un vehículo que cumplía con características similares a las obtenidas en las indagatorias, tras establecer puntos de vigilancia, observaron que la unidad entró en movimiento.

Conforme al protocolo de actuación, le dieron alcance y con comandos verbales le marcaron el alto al conductor, luego de identificarse como elementos de la SSEM, solicitaron una revisión física a los datos de identificación vehicular; después de efectuar la consulta con el Centro de Mando estatal, confirmaron que se trataba de la unidad posiblemente involucrada en los hechos ilícitos.

Continuando con la inspección, hallaron entre las pertenencias de los tripulantes cinco bolsas de plástico con cierre hermético, rotuladas con corazones negros, que en su interior contenían una sustancia con características similares a la droga conocida como cristal.

Ante el hallazgo, y luego de informar que poseer un vehículo relacionado con un ilícito y portar posibles sustancias prohibidas constituye un delito, los oficiales detuvieron a quienes dijeron llamarse José “N”, de 21 años, y Diego “N”, de 20 años.

Después de hacerles saber los derechos que la ley les otorga, los detenidos, el vehículo y la probable droga fueron trasladados y puestos a disposición ante la Agencia del Ministerio Público, donde se inició la carpeta de investigación a fin de determinar su situación jurídica.

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