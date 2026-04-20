SS asegura un vehículo involucrado en robo de automóviles en Chalco; hay un detenido

Personal de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), detuvo a un hombre como probable responsable del delito de robo de vehículo, también se aseguró un predio y un vehículo partícipe en hechos delictivos.

También se resguardó un predio donde se localizó un automotor con reporte de robo y autopartes. El auto asegurado participaría como muro en los hechos delictivos (Foto: Especial).

Tras el reporte al Número de Emergencia 9-1-1 del robo sin violencia de una camioneta de carga de color blanco, en la colonia San Miguel Jacalones, en Chalco, el Centro de Mando Estatal identificó mediante los videos de vigilancia, la posible participación de un vehículo de alta gama de color blanco en los hechos.

Policías en campo montaron un operativo de búsqueda y localización, mismo que concluyó en la colonia Álamos de esta misma demarcación, identificada como zona de confort, y posteriormente tuvieron a la vista el vehículo utilizado como muro; tras la vigilancia se pudo detener a Julio “N”, de 32 años.

De igual forma, obtuvieron la ubicación de un domicilio en la colonia Casco de San Juan, donde se localizó un automotor con reporte de robo del pasado 17 de abril en claro desvalijamiento, así como diversas autopartes, por lo que una unidad permanece en el sitio para evitar que se alteren las evidencias, en tanto se inició la carpeta de investigación correspondiente.

El vehículo motivo de la consigna y el detenido fueron trasladados ante la autoridad competente, donde se definirá su situación jurídica.

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