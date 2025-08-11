SS atiende denuncia ciudadana y detienen a extorsionador en Jilotepec

Oportuna atención a denuncia ciudadana culminó en la detención de un hombre probable responsable de extorsión, por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM).

El sospechoso arribó al negocio de la víctima y al parecer le exigió un pago mensual para dejarla trabajar (Foto: Especial).

Durante la aplicación de acciones en campo para inhibir la incidencia delictiva, policías estatales sobre la carretera federal México – Querétaro, a la altura del kilómetro 105, en la localidad de Tecolapan, observaron a una persona que solicitó su intervención debido a que, en su establecimiento se presentó un sujeto, quien le exigía el pago de dos mil pesos mensuales.

Los oficiales en completo apego al protocolo de actuación instruido en las Mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz, detuvieron en el lugar a Raúl “N” de 42 años de edad, el cual después de conocer los derechos que la ley consagra a su favor, fue trasladado a la Agencia del Ministerio Público correspondiente, donde se esclarecerá su situación legal.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el sospechoso se podría dedicar al hurto de combustible, por lo que las indagatorias seguirán su curso.

