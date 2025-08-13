SS detiene a dos extranjeros implicados en el delito de fraude en Toluca

Pronta respuesta a un reporte por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y Policía Municipal culminó en la detención de dos hombres probables responsables de fraude.

Ambos detenidos son de nacionalidad venezolana y fueron presentados ante la autoridad correspondiente (Foto: Especial).

Mediante la aplicación SEPROBAN, personal del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) de la dependencia, tuvo conocimiento sobre la actitud sospechosa e inusual de dos sujetos en el área de cajeros de un banco sobre la vialidad Adolfo López Mateos, esquina Corralitos, en la colonia San Mateo Oxtotitlán. En consecuencia, alertaron a oficiales en campo para su atención.

Luego de recibir el reporte, mandos de ambas instituciones se trasladaron al sitio en donde detuvieron a Jorge “N” de 39 años, posteriormente y derivado del apoyo de cámaras de videovigilancia a la altura de avenida Paseo Tollocan y Comonfort, se aprehendió a Deni “N” de 45 años, ambos de nacionalidad venezolana.

Además de las detenciones se aseguraron dos vehículos en los que viajaban los sospechosos, marca Volkswagen, modelos Jetta y Gol. Finalmente, los posibles infractores después de conocer los derechos que la ley confiere a su favor, fueron trasladados a la Agencia del Ministerio Público, donde se definirá su estatus legal.

