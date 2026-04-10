SS detiene a dos hombres por robo a comercio sin violencia

Una consigna operativa por robo a comercio sin violencia, permitió a efectivos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), detener en calles de la Ciudad de México a dos hombres probablemente involucrados en los hechos.

Derivado de la inspección se les incautaron 13 teléfonos celulares. Una alerta por Arcos Carreteros posibilitó su seguimiento y detención en la capital del país (Foto: Especial).

Elementos de la SSEM atendieron la alerta por Arcos Carreteros de una unidad sedan de color blanco, que se dirigía a la capital del país con los posibles responsables a bordo, por lo que se alertó a personal en campo.

Los uniformados dieron alcance al vehículo sobre Eje Central y Arcos de Belén, de la Alcaldía Cuauhtémoc, muy cerca de la estación Metro Salto de Agua, por lo que por medio de comandos verbales solicitaron a sus tripulantes detener su marcha.

Tras indicar el motivo de la detención a Jesús “N” y Johan “N”, de 37 y 27 años, respectivamente, el Centro de Mando, confirmó que el vehículo se encontraba implicado en al menos tres hechos delictivos en los municipios de Metepec y San Mateo Atenco, en el Estado de México.

Al concluir la inspección de la unidad, se localizaron 13 equipos de telefonía celular de los que no pudieron acreditar su legal posesión, por lo que, tras la lectura de sus derechos, fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

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