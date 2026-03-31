SS detiene a dos implicados en de delitos contra la salud y portación de arma prohibida en Valle de Chalco

Personal de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), detuvo a dos hombres por probables delitos contra la salud y portación de arma prohibida.

Los dos sujetos presuntamente intentaron asaltar a un transeúnte quien logró denunciarlos. Se les incautó un arma de fuego artesanal y varias dosis de posible droga similar a la marihuana y metanfetamina (Foto: Especial).

Durante patrullajes implementados dentro del Mando Unificado Zona Oriente, policías estatales fueron alertados por un ciudadano, quien reportó que metros atrás, dos sujetos intentaron asaltarlo, por lo que con los datos y características aportadas, se implementó un cerco perimetral en la zona, para la localización de los probables responsables.

Al circular por la colonia Darío Martínez, Segunda Sección, los uniformados observaron a Pedro “N” y Bryan “N” de 23 y 28 años, respectivamente, quienes coincidían con la media filiación, mismos que al observar al cuerpo de seguridad intentaron huir, sin lograr su objetivo.

Al practicarles una revisión de rutina con base en los protocolos de actuación, se les localizó un arma de fuego artesanal hecha de tubos y un resorte como percutor, además de tres bolsas resellables con hierba verde y seca conocida como marihuana y ocho con una sustancia blanquecina similar a las metanfetaminas.

Por los hechos, ambos sujetos y los indicios fueron presentados ante el Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica.

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