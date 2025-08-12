SS detiene a en Tultepec a infractor de portación ilegal de arma de fuego

Recorridos preventivos permitieron la detención de un hombre posible responsable de portación, tráfico y acopio de armas prohibidas por parte de policías de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM).

Se aseguró un revolver abastecido con cartuchos útiles. El detenido junto a los indicios fue presentado ante la autoridad correspondiente (Foto: Especial).

Pacificar la entidad y eliminar la circulación de armas en la entidad, es una instrucción que emana de las Mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz, en atención a dicho mandato, mientras oficiales circulaban sobre la calle Hidalgo, en la colonia Santiago Teyahualco, observaron que al interior de una unidad marca Chevrolet, modelo Trax, color blanco, un sujeto manipulaba un proyectil. De manera inmediata, se presentaron como fuerzas del orden para llevar a cabo una revisión protocolaria.

Al término de la inspección aseguraron un revolver abastecido con cartuchos útiles, en consecuencia y tras no comprobar su legal posesión, los uniformados detuvieron a José “N” de 27 años, quien luego de conocer los derechos que la ley consagra a su favor, fue presentado ante el Agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su estatus legal.

