SS detiene a sujeto implicado en narcomenudeo en Cuautitlán Izcalli

Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) detuvieron a un hombre por su probable participación en delitos contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo.

La detención se realizó durante el operativo del Mando Unificado Zona Oriente (Foto: Especial).

Los hechos ocurrieron cuando personal de la Policía Estatal, adscrito al Agrupamiento de Fuerzas Acción y Reacción (FAR) realizaba labores de vigilancia como parte del Mando Unificado Zona Oriente, sobre la Autopista México–Querétaro, en inmediaciones del Parque Industrial Xhala. Los uniformados observaron a un masculino que tripulaba una motocicleta, y quien al notar la presencia del dispositivo de seguridad aceleró su marcha de manera repentina y opto por una actitud evasiva.

Ante dicha conducta, le dieron alcance y metros adelante solicitaron detener su marcha; conforme al protocolo le solicitaron una revisión tanto a su persona como al vehículo, a la que Enrique “N” de 40 años, accedió de manera voluntaria.

Durante la inspección, los policías localizaron al interior de un paquete embalado en una bolsa de una empresa de mensajería, 96 bolsas de plástico herméticas, color morado, que contenían una sustancia granulada y cristalina con características propias de la droga conocida como cristal.

Por tal motivo, después de hacerle saber los derechos que la ley le confiere, el masculino, junto con los indicios, fue trasladado a la Fiscalía Regional correspondiente, donde se inició la carpeta de investigación y se determinará su situación legal.

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